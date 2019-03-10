Как попрощаются с Масленицей в Петрозаводске

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На площади Кирова и в других местах города петрозаводчане проводят Масленицу пышными гуляниями и поеданием блинов.
С 10.00 до 12.00 на пл. Кирова состоится народное гуляние "Широкая Масленица": обжорные ряды, молодецкая поляна, большой ENERGY хоровод, сжигание чучела масленицы.
В 14.00 в ямке на ул. Антикайнена пройдет веселая Масленица ПетрГУ. Блины с пылу с жару, уличные гуляния, песни и пляски, сжигание чучела.
В это же время в спортивно-развлекательном центре состоится обед дружбы от КультПохода ФЗ. Взрослый - 700 рублей, ребенок - 350 рублей.
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