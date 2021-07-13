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«Как последствие землетрясения»: двухметровая трещина образовалась на дороге к поселку Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:00, 14 Июля 2021
фото: «Kurkicrew» в ВК

Дорога в поселок Куркиеки Лахденпохского района стала опасной для автомобилистов.

В паблике «Kurkicrew» разместили фото дороги в Куркиеки, где сейчас идет ремонт. Образовавшаяся трещина на трассе пугает местных жителей.

«Глубина трещины примерно 2 метра. Похоже, что асфальт увидим мы не скоро», - пишут в паблике.

 «Разлом Сан-Андреас», – комментируют подписчики.

«Выглядит как последствие землетрясения», – пишут в паблике.

Ранее жителям Карелии предлагали отремонтировать своими силами мост в поселке Куркиеки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эндшпиль
2021-07-14 07:27:23
Это знак! Теперь А.О. через «Разлом Сан-Андреас» в Москву ни как только в ЗС, не губернатором же Кижей, был уже один губернатор Кижей плохо кончил. Все почему? Видимо на малую родину на...только на крышу сарая под фотокамеру залезть способен был. Пищевые привычки укоренились, только патрон Московский даже в локомотив, в пул партийный не попал, из информационного поля удален, говорят, запил, такие надежды подавал, рухнул с пьедестала в запой. В надзорные тоже вряд ли, Московских инвесторов на даче с чебуреками, за якшался с бизнесом. Наверное дажь на дажь, времени мало, Карелфорния только в прожектах красивых осталась. Из ЗС можно через трамплин и в Госдуму. Впрочем трамплин, лыжи, не подмажешь не поедешь. Чем мазать, где мази взять? С верхотуры можно рухнуть с горя в запой. Впрочем можно директором Луми, благо кмс в конькобежном имеется. Вероятный сценарий.
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