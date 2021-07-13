«Как последствие землетрясения»: двухметровая трещина образовалась на дороге к поселку Карелии (ФОТОФАКТ)

Дорога в поселок Куркиеки Лахденпохского района стала опасной для автомобилистов.

В паблике «Kurkicrew» разместили фото дороги в Куркиеки, где сейчас идет ремонт. Образовавшаяся трещина на трассе пугает местных жителей.

«Глубина трещины примерно 2 метра. Похоже, что асфальт увидим мы не скоро», - пишут в паблике.

«Разлом Сан-Андреас», – комментируют подписчики.

«Выглядит как последствие землетрясения», – пишут в паблике.

Ранее жителям Карелии предлагали отремонтировать своими силами мост в поселке Куркиеки.