Как проходит процедура банкротства физических лиц

Назван эффективный и законный способ избавиться от любых задолженностей по ипотечным кредитам, микрозаймам, налоговым и коммунальным платежам.

Возможность объявить себя банкротом в Петрозаводске — эффективный и законный способ избавиться от любых задолженностей по ипотечным кредитам, микрозаймам, налоговым и коммунальным платежам.

Особенности процедуры банкротства

Судебная процедура списания долгов состоит из нескольких этапов:

• тщательная оценка ситуации и анализ документов физического лица;

• создание подробного плана действий по оформлению банкротства;

• поиск финансового управляющего;

• формирование заявления и подготовка пакетов документов для подачи в Арбитражный суд;

• проведение процедуры судебного разбирательства под руководством юриста;

• после проведения торгов и решения спорных вопросов с кредиторами суд подтверждает банкротство физического лица и соглашается освободить его от задолженностей.

• Обычно подобная процедура длится от 6 месяцев.

Какие преимущества дает банкротство для должника

В ходе прохождения процедуры банкротства все долги с физического лица списываются, независимо от числа кредиторов и суммы задолженностей. В качестве исключения рассматриваются долги по алиментам либо нанесение физического ущерба.

После освобождения клиента от финансовых обременений прекращаются назойливые звонки из финансовых учреждений и коллекторских контор. Это дает моральное спокойствие и чувство уверенности. Кроме того, с человека снимаются любые ограничения — например, запреты на выезд за пределы страны, арест на автомобиль и прочее. После банкротства человек получает доступ к своему имуществу и может распоряжаться им в полной мере.

Банкротство — это легальный способ освободиться от долгов

Поскольку долговая нагрузка — одна из самых распространенных причин дискомфорта у российских граждан, количество лиц, не способных погасить кредиты и прочие задолженности, постоянно растет. Чтобы избавиться от непосильных долгов без прибегания к противоправным действиям, достаточно оформить банкротство физического лица.

Подобная возможность появилась сравнительно недавно, после внесения поправок в закон «О банкротстве» в 2015 году. Прохождение процедуры осуществляется через Арбитражный суд.

Затраты на услугу банкротства определяются двумя факторами:

• числом кредиторов;

• составом имущества.

Кроме того, в подсчет стоимости входит статус ИП, факт долевой или совместной собственности недвижимости, автомобиля и прочие факторы.

Предупреждение: гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, в том числе совместно нажитым в браке.

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