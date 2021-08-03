Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Как проходит процедура банкротства физических лиц

Новости. Экономика
15:00, 05 Августа 2021
фото: © Unsplash

Новости партнеров

Назван эффективный и законный способ избавиться от любых задолженностей по ипотечным кредитам, микрозаймам, налоговым и коммунальным платежам.

Возможность объявить себя банкротом в Петрозаводске — эффективный и законный способ избавиться от любых задолженностей по ипотечным кредитам, микрозаймам, налоговым и коммунальным платежам.

Особенности процедуры банкротства

Судебная процедура списания долгов состоит из нескольких этапов:

• тщательная оценка ситуации и анализ документов физического лица;
• создание подробного плана действий по оформлению банкротства;
• поиск финансового управляющего;
• формирование заявления и подготовка пакетов документов для подачи в Арбитражный суд;
• проведение процедуры судебного разбирательства под руководством юриста;
• после проведения торгов и решения спорных вопросов с кредиторами суд подтверждает банкротство физического лица и соглашается освободить его от задолженностей.
• Обычно подобная процедура длится от 6 месяцев.

Какие преимущества дает банкротство для должника

В ходе прохождения процедуры банкротства все долги с физического лица списываются, независимо от числа кредиторов и суммы задолженностей. В качестве исключения рассматриваются долги по алиментам либо нанесение физического ущерба.

После освобождения клиента от финансовых обременений прекращаются назойливые звонки из финансовых учреждений и коллекторских контор. Это дает моральное спокойствие и чувство уверенности. Кроме того, с человека снимаются любые ограничения — например, запреты на выезд за пределы страны, арест на автомобиль и прочее. После банкротства человек получает доступ к своему имуществу и может распоряжаться им в полной мере.

Банкротство — это легальный способ освободиться от долгов

Поскольку долговая нагрузка — одна из самых распространенных причин дискомфорта у российских граждан, количество лиц, не способных погасить кредиты и прочие задолженности, постоянно растет. Чтобы избавиться от непосильных долгов без прибегания к противоправным действиям, достаточно оформить банкротство физического лица.
Подобная возможность появилась сравнительно недавно, после внесения поправок в закон «О банкротстве» в 2015 году. Прохождение процедуры осуществляется через Арбитражный суд.

Затраты на услугу банкротства определяются двумя факторами:

• числом кредиторов;
• составом имущества.

Кроме того, в подсчет стоимости входит статус ИП, факт долевой или совместной собственности недвижимости, автомобиля и прочие факторы.

Предупреждение: гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, в том числе совместно нажитым в браке.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
31.07.2021, 10:29
Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 4
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»