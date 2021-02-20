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Как прошла спецоперация по изменению Конституции в Карелии

Новости. Общество
10:40, 21 Февраля 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Изменения карельской Конституции готовились в Законодательном собрании республики чуть ли не в режиме спецоперации. Утром 18 февраля ничто не предвещало того, что депутатам придется утверждать блок поправок в Основной закон республики, касающихся ее государственного устройства и местного самоуправления. В повестку дня очередной сессии был включен лишь вопрос об упразднении Конституционного суда Карелии, для которого парламентариям необходимо было принять изменения самой карельской Конституции. Причем, этот вопрос предполагалось рассмотреть еще на январском заседании Законодательного собрания, но обсуждение почему-то перенесли на февраль. Представитель главы республики в карельском парламенте Юрий Шабанов тогда сослался на некие "технические причины", но сегодня можно предположить, что это была, как принято говорить, "многоходовочка".  

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-21 12:26:50
Меня, политкорректного, не напечатали. А я пример привел из фильма хорошего и советского "Москва слезам не верит". Кто сегодня модерирует? Ума совсем нет. Кот сказал. Не пиши больше. Пусть сами рейтинг поддерживают.
наташка
2021-02-21 12:55:09
кир, модер сегодня по берлинскому пациенту скорбит. Меня тоже колбасит об бессилия. Да и леопольд тоже всю ночь не спал.
Off
2021-02-21 12:48:54
кир, да кто будет с пьяным разговаривать ?
врунофф
2021-02-21 12:24:36
Ибо мы здесь власть !
Off
2021-02-21 11:15:06
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках клептократии
Напишут ваши имена!
Изя
2021-02-21 11:37:54
Off, чо это тебя на революцию потянуло )))) :)
Off
2021-02-21 11:57:25
Изя, это не меня ..Это АСа Пушкина . )
Off
2021-02-21 12:48:07
Изя, уверена ? :)
Изя
2021-02-21 12:40:16
Off, Пушкин про клептократию не писал ))
тетка
2021-02-21 10:53:08
Надо помнить о таких вещах, когда идете на выборы и не надо заключать сделки с собственной совестью, победа все равно будет не за вами, а еще надо подумать о будущем НАШИХ детей.
театральный критик
2021-02-21 11:26:38
тетка, победа всегда будет за нами. Можешь истерить сколь угодно. :)
Leopol'd
2021-02-21 12:07:59
театральный критик, победа будет за ними. Прихлебателей, предателей и подобных выкидывают в первую очередь. Тебя "кинут" первым. Балласт сбрасывают.
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