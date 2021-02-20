Как прошла спецоперация по изменению Конституции в Карелии

Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Изменения карельской Конституции готовились в Законодательном собрании республики чуть ли не в режиме спецоперации. Утром 18 февраля ничто не предвещало того, что депутатам придется утверждать блок поправок в Основной закон республики, касающихся ее государственного устройства и местного самоуправления. В повестку дня очередной сессии был включен лишь вопрос об упразднении Конституционного суда Карелии, для которого парламентариям необходимо было принять изменения самой карельской Конституции. Причем, этот вопрос предполагалось рассмотреть еще на январском заседании Законодательного собрания, но обсуждение почему-то перенесли на февраль. Представитель главы республики в карельском парламенте Юрий Шабанов тогда сослался на некие "технические причины", но сегодня можно предположить, что это была, как принято говорить, "многоходовочка".

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