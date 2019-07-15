Как распознать телефонного мошенника во время звонка, рассказали в Роскачестве

Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB составило рекомендации о том, как вычислить звонок телефонного мошенника.

Среди наиболее распространенных признаков того, что звонок поступил именно от мошенника, специалисты перечислили: просьбу звонящего назвать CVV банковской карты, кодовое слово или код из СМС; озвучивание им реквизитов для перевода; требование предоставить какие-либо личные сведения, в частности, информации о счетах, паролях и паспортных данных; предупреждение о мошеннической операции с вашим счетом; отказ сотрудника банка назвать свои ФИО, должность и рабочий номер телефона; обещание собеседника "легких денег или выгоды без усилий"; давление со стороны звонящего с требованием быстро принять решение; прекращение разговора после слов о записи беседы; требование быстро отреагировать на слова злоумышленника; просьбу никому не говорить о данном разговоре.

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