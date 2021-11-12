Как распределились голоса депутатов при рассмотрении в Карелии вопроса о введении QR-кодов

Заксобрание Карелии большинством голосов одобрило планируемое федеральными властями масштабное введение QR-кодов для посещения общественных мест: рассказываем, какие аргументы были у сторонников и противников законопроектов.

Как и ожидалось, самую острую полемику на декабрьской сессии республиканского парламента вызвало обсуждение поправок в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, которые предусматривают введение в стране QR-кодов для посещения общественных мест. В ноябре Совет Государственной Думы направил этот законопроект на рассмотрение в российские регионы, и карельские депутаты должны были высказать свою позицию по отношению к инициативе федеральных властей. В том, что Законодательное собрание Карелии ее поддержит, сомнений ни у кого не возникало, но немногочисленная парламентская оппозиция обрушила на законопроект шквал критических выступлений. Примечательно, что в поддержку введения в стране QR-кодов на сессии карельского парламента активно выступили лишь представители «Единой России».

В итоге федеральный законопроект поддержал 21 депутат Законодательного собрания Карелии, а голосов против оказалось всего девять.

Подробнее читайте здесь.