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Как распределились голоса депутатов при рассмотрении в Карелии вопроса о введении QR-кодов

Новости. Политика
10:15, 11 Декабря 2021
фото: Заксобрание Карелии

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Заксобрание Карелии большинством голосов одобрило планируемое федеральными властями масштабное введение QR-кодов для посещения общественных мест: рассказываем, какие аргументы были у сторонников и противников законопроектов.

Как и ожидалось, самую острую полемику на декабрьской сессии республиканского парламента вызвало обсуждение поправок в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, которые предусматривают введение в стране QR-кодов для посещения общественных мест. В ноябре Совет Государственной Думы направил этот законопроект на рассмотрение в российские регионы, и карельские депутаты должны были высказать свою позицию по отношению к инициативе федеральных властей. В том, что Законодательное собрание Карелии ее поддержит, сомнений ни у кого не возникало, но немногочисленная парламентская оппозиция обрушила на законопроект шквал критических выступлений. Примечательно, что в поддержку введения в стране QR-кодов на сессии карельского парламента активно выступили лишь представители «Единой России».

В итоге федеральный законопроект поддержал 21 депутат Законодательного собрания Карелии, а голосов против оказалось всего девять.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-12-11 15:39:06
Столица! И что опять не так? Ни одного не цензурного слова, но комментария нет. Чего молчите, как рыба об лёд?
Tеатральный критик
2021-12-11 13:32:44
Превратили театр черт знает во что.. (с)
Изя
2021-12-11 12:55:16
Где комментарии про вредителей , редакция ? Нельзя же потакать плохим людям ((((
Изя
2021-12-11 12:47:36
Вредители , всех судить надо ((((((((((( :)
Hовый
2021-12-11 12:22:18
Лишь бы против
Владимир11
2021-12-11 11:37:01
Антиваксер нынче нервный
Потому стреляет первый
Бесполезно объясняться
Лучше сразу разбегаться
кир
2021-12-11 10:53:26
Пофиг совсем. А как в Питере? Душа болит за малую родину, - сказал кот. :)
User
2021-12-11 10:25:05
Ждем баек о благе всеобщей кукуризации от гамбургской пенсионерки Валентины, коллеги которой уже заявили, что лично для себя они никаких куриных котов вводить не будут.
Гость
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