Как реализуются планы Корпорации развития Карелии

Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было, пишет политолог и публицист Олег Реут.

Как только применительно к Корпорации возникает тема финансовых ресурсов, так сразу вспоминаются слова ее генерального директора Юрия Савельева о необходимости выхода на параметры полной самоокупаемости к концу 2019 года. Конечно, это не единственное обещание руководства Корпорации, оказавшееся в центре общественного внимания в республике.

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