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Новости. Общество
13:15, 20 Января 2019

Как реализуются планы Корпорации развития Карелии

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Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было, пишет политолог и публицист Олег Реут.

Как только применительно к Корпорации возникает тема финансовых ресурсов, так сразу вспоминаются слова ее генерального директора Юрия Савельева о необходимости выхода на параметры полной самоокупаемости к концу 2019 года. Конечно, это не единственное обещание руководства Корпорации, оказавшееся в центре общественного внимания в республике.

Подробнее читайте далее.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владик Петрович
2019-01-20 14:34:06
Сколько денег ещё высосут из народного бюджета эти болтуны из корпораций разных и бизнес-инкубаторов, кто ответит за разбазаривание бюджета?
бюджет
2019-01-20 14:31:35
Только трата бюджета, ничего более. А теперь еще хотят экологию усилить разрушать! Ну финны и норвеги не выращивают форель в озерах. Что же корпорация будет продолжать ГУБИТЬ озера? Вода скоро дороже бензина будет, а тут опять поганим озера. От форели Карелии один только УЩЕРБ! В моря, моря!!!
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