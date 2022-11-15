«Как ребенка в школу отправлять?» Жители райцентра в Карелии жалуются на бродячих псов

Жители Кеми в соцсети обратили внимание на стаю агрессивных собак.

В паблике «Подслушано l Кемь» жительница Карелии пожаловалась на стаю бродячих собак. Женщине стало страшно за своего ребенка.



«Как ребенка в школу отправлять?» - написала пользовательница соцсети.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что бродячие собаки терроризируют жителей Медвежьегорска, не пропуская их в магазин.