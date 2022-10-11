«Страх и ужас»: жительница райцентра Карелии пожаловалась на собак, нападающих на посетителей магазина

Бродячие собаки терроризируют жителей Медвежьегорска, не пропуская их в магазин.

Об этом рассказала жительница города в группе «Медвежьегорск Online» Вконтакте.

По ее словам, она тоже подверглась нападению.

«Я орала на всю улицу, отмахиваясь сумкой и пятясь назад. На помощь никто не пришёл. Через несколько секунд собаки от меня отстали и убежали. Не покусали, но я испытала страх и ужас!!! А если бы на моем месте был ребёнок? Это очень страшно!!! Собаки обитают около Великолукского магазина на ул. К. Маркса. Часто не пускают покупателей в магазин.

Я обращаюсь к органам власти. Пожалуйста, примите меры, пока не случилось беды!!!», — рассказала подписчица.