Как сделать свой интерьер оригинальным и уникальным?

Множество людей мечтает выделиться из остальной массы. Они ищут способы сделать свою жизнь непохожей на другие во всем:

во внешнем виде;

в суждениях и ценностях;

в образе жизни;

и прочее.

Однако начинаем мы преображение всегда с визуальных данных. Способов выделиться с помощью интерьера и удивить всех знакомых, друзей и соседей существует огромное множество. О самых интересных интерьерных решениях мы расскажем в этой статье.

Волшебство деталей

Казалось бы, что может быть проще и банальнее керамической плитки? Ее используют абсолютно все, и это не предмет восторгов и возгласов. Но есть один секрет, который точно не каждый знает. Объемная плитка с 3D эффектом сейчас очень популярна. Изображение, визуально выпуклое и объемное - это очень интересное решение. На самом деле она такая же плоская, как и любая другая плитка, но специальный высокотехнологичный принтер, который имеет достаточно возможностей для плотной печати на такой нетипичной поверхности, реализует самые смелые идеи дизайнеров.

В результате Вы получаете оригинальность, которую так искали, и имеете очевидные преимущества перед.

Игра цвета

Если помещение, которое Вы собираетесь отделывать, имеет большую квадратуру и позволяет играть с ним, как душе угодно, то предлагаем использование самого смелого из цветов - черного. Даже красный и оранжевый чаще встречаются, чем именно черный. Плитку такого цвета найти несложно, главное - желание. Салон керамической плитки и керамогранита Keramogranit.ru имеет широкий ассортимент всех стилей и расцветок, среди которых как раз такие варианты.

Но отделывать все стены и пол чернотой не стоит - достаточно одной стены, на которой отлично будет смотреться больше, объемное зеркало.

Фокус зеркальной плитки

Когда мы зрительно сузили пространство темной плиткой на стене, можно восполнить эту утрату с помощью зеркала. Кстати, о зеркальной плитку что-нибудь слышали?

Крайне удобная вещь, которую можно:

без проблем внести в помещение;

вырезать в соответствии с задуманной формой;

нанести на стену самостоятельно.

Вы можете сделать такой предмет интерьера в виде сердца или определенной буквы, и это будет самым уникальным и только Вашим дизайнерским решением. Такого Вы точно нигде больше не увидите.

Кстати, плитка под зеркало также продается в магазине Keramogranit.ru.

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