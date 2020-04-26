Как сэкономить бизнесу в текущих условиях самоизоляции

Экономия – это жизненно необходимый для бизнеса процесс.

Особенно остро вопрос экономии встал в современных условиях, когда введён режим самоизоляции, а у покупателей снизились доходы. Многие предприниматели, которые до кризиса арендовали площади для своих компаний и потеряли возможность зарабатывать в условиях карантина, пытаются договориться с собственниками помещений об отсрочке по внесению арендной платы и снижении ставки. Не у всех получается найти решение, поэтому Деловой центр "Форвард" дал ценные рекомендации, как эффективно сэкономить в условиях кризиса.

Закупки

1. Это правило применимо как во времена кризиса, так и при экономической стабильности: перед каждой новой закупкой рассматривайте предложения от трёх-пяти поставщиков. Это даст возможность выбрать наилучший вариант по цене, либо поторговаться с интересующим вас поставщиком, опираясь на цены конкурентов. По результатам выбора поставщиков заключайте рамочные договоры с фиксацией цен на два года и возможностью только обоснованного повышения цен от поставщика не выше определенного процента при определенных условиях. Например, рост валюты на %, если стоимость товара или услуги зависит от импорта.



2. Важно периодически мониторить рынок на предмет стоимости интересующей продукции, возобновлять переговоры с поставщиками о снижении цен, особенно если цены на рынке упали, а выбранный вами поставщик держит их на том же уровне.



3. Чтобы снизить риски, лучше сотрудничать сразу с несколькими контрагентами в процентном соотношении 50%, 30% и 20%. Так при расторжении договора с одной компанией, вы понесёте минимальные риски.

Персонал

Малому бизнесу с небольшим коллективом подойдёт аутсорсинг. При небольшой нагрузке дешевле единоразово платить за услуги бухгалтера, hr-специалиста, юриста, курьера, чем содержать столько сотрудников в штате. В качестве альтернативы можно заключить краткосрочные договоры на выполнение услуг или нанять удалённого ассистента, который будет выполнять любые поручения.

Аренда офиса

Существует несколько вариантов экономии на аренде:

1. Аренда помещения в отдаленных от центра районах города. Неплохим выбором могут стать бизнес-парки, образованные на территории бывших промышленных предприятий, заводов, особенно если бизнесу требуются складские площади: на таких объектах складское помещение или цех можно арендовать вместе с офисом и получить экономию на логистике. Например, на территории Петрозаводского машиностроительного завода "Авангард" сдаются в аренду различные по площади помещения для офисов, как для небольших компаний, так и для организаций с "размахом". Стоимость аренды 350 рублей за квадратный метр. Есть и помещения свободного назначения, которые можно использовать не только под склад. Стоимость от 99 рублей за квадратный метр.



2. Коворкинг – это аренда рабочего места в общем рабочем/офисном помещении, в котором имеется всё необходимое для работы за компьютером: столы, стулья, беспроводной интернет. Также в коворкинге часто имеются переговорные комнаты и конференц-залы. Арендовать рабочее место гораздо дешевле, чем снимать полноценный офис. Длительность аренды может составлять месяц, день или даже час. В результате вы получаете некий офис-конструктор, в котором ты оплачиваете только то, что необходимо именно сейчас.



3. Экономия на количестве квадратных метров. В данном случае часть сотрудников, которым под силу осуществлять работу удалённо, могут работать из дома. Тогда вместо просторных офисов можно арендовать небольшие помещения.



4. Для сотрудников с работой разъездного характера можно установить расписание работы в офисе и оборудовать одно рабочее место на двоих или даже троих человек. Таким образом, сэкономить и пространство, и оргтехнику.

Оснащение офиса

Если Вам необходимо постоянно общаться с клиентами в отдельном офисе, не стоит пытаться его оборудовать по последнему слову дизайна и техники. Светлое, чистое помещение с базовым набором мебели и техники выполнит свои функции в полном объеме. В любом случае, если вы обеспечиваете должное качество услуг, то ваш клиент будет с вами даже в эти нелегкие для бизнеса времена, вне зависимости от расположения и оснащения офиса.

Если вашему бизнесу офисные помещения необходимы, но нет возможности оплачивать дорогую аренду, обращайтесь в бизнес-центр "Форвард". Оптимизируйте свои затраты – запишитесь на осмотр офисов.

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