Как семейная история открыла для художника из Карелии трагедию его народа

Художник Владимир Лукконен рассказал, как поиски деда привели его к изучению трагических для карельского народа событий столетней давности.

Накануне Нового года в Национальном музее Карелии открылась выставка, посвященная Карельскому восстанию 1921-1922 годов. Одними из главных ее экспонатов стали эскизы графического романа Владимира Лукконена «Эхо над ягелем», в котором отразилась судьба его родного деда Василия (Васко) Лукконена, участвовавшего в восстании.

По словам художника, самоцели написать графический роман у него не было, просто ему очень хотелось найти деда, понять, кто он был такой, как жил и чем занимался.

«В нашей семье о Карельском восстании ничего не рассказывали, но какие-то его всполохи все равно до меня доходили. В детстве я знал только то, что мой дед по отцовской линии Василий Лукконен два года жил в Финляндии с двумя старшими дочерьми. В разговорах отец упоминал, что их родители уходили в Финляндию, но вернулись обратно», - рассказал Владимир Лукконен.

Позже в документах Пекки Луукконена оказалась анкета беженца. Пекка ушел в Финляндию в 1922 году, после поражения восстания и вернулся обратно в Карелию по амнистии. Им финские власти даже деньги выдали – по 1400 марок, чтобы они могли нормально обустроиться. Дед Владимира Лукконена, дед Василий (Васко), скорее всего, возвращался на родину на свой страх и риск.

«От журналиста Пааво Леонтьева я узнал и то, что мой дед успел побывать на двух войнах – на Русско-японской и на Первой мировой. На японскую его призвали совсем молодым, ему тогда исполнилось 18, но он пришел с нее с Георгиевским крестом. А с Первой мировой он вернулся в деревню со вторым Георгиевским крестом. Можете себе представить? Деревенька совсем небольшая – полтора десятка дворов, и солдат приходит с двумя крестами! Уважаемый человек!» - поделился художник.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.