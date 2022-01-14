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Как семейная история открыла для художника из Карелии трагедию его народа

Новости. Общество
18:29, 15 Января 2022
фото: Валерий Поташов/ Столица на Онего

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Художник Владимир Лукконен рассказал, как поиски деда привели его к изучению трагических для карельского народа событий столетней давности.

Накануне Нового года в Национальном музее Карелии открылась выставка, посвященная Карельскому восстанию 1921-1922 годов. Одними из главных ее экспонатов стали эскизы графического романа Владимира Лукконена «Эхо над ягелем», в котором отразилась судьба его родного деда Василия (Васко) Лукконена, участвовавшего в восстании.

По словам художника, самоцели написать графический роман у него не было, просто ему очень хотелось найти деда, понять, кто он был такой, как жил и чем занимался.

«В нашей семье о Карельском восстании ничего не рассказывали, но какие-то его всполохи все равно до меня доходили. В детстве я знал только то, что мой дед по отцовской линии Василий Лукконен два года жил в Финляндии с двумя старшими дочерьми. В разговорах отец упоминал, что их родители уходили в Финляндию, но вернулись обратно», - рассказал Владимир Лукконен.

Позже в документах Пекки Луукконена оказалась анкета беженца. Пекка ушел в Финляндию в 1922 году, после поражения восстания и вернулся обратно в Карелию по амнистии. Им финские власти даже деньги выдали – по 1400 марок, чтобы они могли нормально обустроиться. Дед Владимира Лукконена, дед Василий (Васко), скорее всего, возвращался на родину на свой страх и риск.

«От журналиста Пааво Леонтьева я узнал и то, что мой дед успел побывать на двух войнах – на Русско-японской и на Первой мировой. На японскую его призвали совсем молодым, ему тогда исполнилось 18, но он пришел с нее с Георгиевским крестом. А с Первой мировой он вернулся в деревню со вторым Георгиевским крестом. Можете себе представить? Деревенька совсем небольшая – полтора десятка дворов, и солдат приходит с двумя крестами! Уважаемый человек!» - поделился художник.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-01-15 19:33:08
Портянки не помнящие родства ..сразу заколготились ....
Hoвый
2022-01-15 18:54:03
Какого его народа ? Он в первую очередь гражданин России, а уже потом потерпевший в пятом колене. Хватит уже нагнетать социальную напряженность в приграничном регионе. Кто-то очень хочет как в казахстане ?
кир
2022-01-15 19:39:16
Hoвый, +++++, так точно.
кир
2022-01-15 18:45:32
Воспевание смуты. Вам надо, а нам - нет. :)
Изя
2022-01-15 19:29:11
кир, а "нам " - это собственно кому ? )))
Hoвый
2022-01-15 19:20:56
кир, проверить на предмет иноагентства будет весьма полезно.
Гость
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