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Новости. Экономика
07:15, 12 Ноября 2019

Как создать слайд-шоу при помощи одной программы

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Планируя создание видео ролика достаточно использовать такую простую и удобную программу - "ФотоШОУ PRO". Она предназначается для того, чтобы делать красочные слайд шоу из самых разных фото.

Чтобы сделать видео из фотографий, не потребуется много сил и времени. Речь идёт о весьма лёгком и занимательном занятии. Непосредственно после установки приложения, можно приступать к созданию роликов. Сначала нужно добавить требуемые изображения. После чего приступать к дополнительному оформлению.

Есть очень быстрый способ получения видео из фото. Речь идёт о специальной функции. С её помощью за считанные минуты можно подобрать категорию ролика, а после определиться с шаблоном. Затем загрузить его в редактор, а после наполнить фото и звуком.

Как правило, формирование видео из снимков не предполагает существенных затрат времени. Наиболее важной и креативной задачей является добавление музыкального сопровождения, переходов и всевозможных эффектов, а также прочих компонентов.

Переходами принято считать большое количество различных анимированных элементов, позволяющих менять слайды. В каталоге fotoshow-pro.ru присутствуют не только стандартные, но и многие другие переходы. В определённом разделе можно выставить интервал каждого перехода.

Кроме этого, программа отличается готовыми видами эффектов. Причём все они распределены по разным категориям. Если нужно придать снимку необычного оформления, можно наложить на него любой эффект. В определённых разделах представлены различные шаблоны. К тому же можно загрузить определённые композиции для озвучки видеороликов.

После завершения процесса создание видео из снимков, новый клип будет экспортирован в любой доступный формат. Речь идёт о ролике в AVI или MPEG формате, публикациях на Ю-тубе и так далее.

При помощи "ФотоШОУ PRO" легко подготовить незабываемое слайд шоу из снимков всего за несколько минут. Работать с приложением очень легко и просто, что доставит не только удовольствие, но и даст хорошие результаты. Стоит только однажды попробовать, как процесс поглотит с головой.

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