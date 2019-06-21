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Новости. Общество
23:30, 21 Июня 2019
фото: Pixabay

Как трудоголикам избежать дефицита секса

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Сексолог рассказал, как наладить свою половую жизнь.

Почти в любой современной супружеской паре по разным причинам рано или поздно на повестку дня встает вопрос нехватки времени на секс.

Каждая отдельно или в комплексе эти причины приводят к дефициту времени на самих себя и на отношения в паре, в том числе приводя к сексуальной неудовлетворенности, рассказал сексолог Алексей Вилков.

Количество семейных пар, которые испытывают дефицит секса, растет – это актуальная проблема большого города из-за чрезмерной занятости, хронического стресса, ежедневного переутомления. Когда даже времени на отдых и расслабление не остается, и совсем не до секса. Для него силы нужны и желание, и особое настроение, но обычно даже поговорить искренне никогда, пишет издание "Здоровье 24". 

Планирование может быть весьма полезным особенно для занятых людей, у которых расписана каждая минута, даже если настроиться на заранее подготовленную сексуальную встречу будет достаточно трудно, поскольку можно испытывать при этом тревогу и неуверенность, что все пройдет гладко.

 
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