Как трудовой спор в школе привел к уничтожению спортивной пулевой стрельбы в Карелии

Трудовой спор, который произошел у учителей физкультуры Калачевых с администрацией школы №46 Петрозаводска, вскрыл серьезную проблему в Карелии: отсутствие возможностей для развития детского спорта.

Игорь и Елена Калачевы – преподаватели физкультуры школы №43, которые были уволены, а позже восстановлены судом на работе в образовательном учреждении. Но Игорь Викторович Калачев является еще и руководителем карельского регионального отделения общественной организации "Стрелковый Союз России" по пулевой и стендовой стрельбе. В 2010 году он организовал ИП "Спортивно-стрелковый клуб "Старт", заключил договор со школой №43, на территории которой располагался старый тир.

И учащиеся стали ходить в тир, сдавали нормы ГТО, становились спортсменами, победителями российских и региональных соревнований. В январе 2018 года школьный тир был включён в Реестр объектов спорта Российской Федерации и стал единственным стрелковым объектом на территории Республики Карелия, способным проводить официальные соревнования по пулевой стрельбе, также благодаря этому дети получили возможность подтверждать спортивные разряды.

"Но в 2018 году все изменилось, - рассказал Игорь Калачев. – Пришел новый директор Александр Ханцевич, сказал, что ему не интересен тир, перевел все на платную основу: мы стали платить аренду 12,5 тыс. в месяц. Раньше директор помогал, понимал, что клуб – это престижно. Мы гремели на всю Россию, а теперь мы стали никому не нужны".

Как рассказали Калачевы, тир был объектом спорта, а Ханцевич взял и вывел его из реестра – сказал, что он руководитель образовательного учреждения, тир муниципальный, стоит на территории школы и будет использоваться в целях учебного заведения – хоть как кладовка для лыж. В результате сборная Карелии осталась без тренировочной базы.

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