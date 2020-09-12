Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Голосовые помощники в телефоне подслушивают разговоры, утверждает эксперт
12.09.2020 19:40
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
Сегодня 09:34
Доставка продуктов может подорожать из-за новых санитарных требований 3
12.09.2020 20:07
Квартал послевоенной застройки на Зареке в Петрозаводске может стать объектом культурного наследия 2
Сегодня 10:28
Тимати и Решетова расстались
12.09.2020 21:40

Как трудовой спор в школе привел к уничтожению спортивной пулевой стрельбы в Карелии

Новости. Общество
16:19, 13 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Трудовой спор, который произошел у учителей физкультуры Калачевых с администрацией школы №46 Петрозаводска, вскрыл серьезную проблему в Карелии: отсутствие возможностей для развития детского спорта.

Игорь и Елена Калачевы – преподаватели физкультуры школы №43, которые были уволены, а позже восстановлены судом на работе в образовательном учреждении. Но Игорь Викторович Калачев является еще и руководителем карельского регионального отделения общественной организации "Стрелковый Союз России" по пулевой и стендовой стрельбе. В 2010 году он организовал ИП "Спортивно-стрелковый клуб "Старт", заключил договор со школой №43, на территории которой располагался старый тир.

И учащиеся стали ходить в тир, сдавали нормы ГТО, становились спортсменами, победителями российских и региональных соревнований. В январе 2018 года школьный тир был включён в Реестр объектов спорта Российской Федерации и стал единственным стрелковым объектом на территории Республики Карелия, способным проводить официальные соревнования по пулевой стрельбе, также благодаря этому дети получили возможность подтверждать спортивные разряды.

"Но в 2018 году все изменилось, - рассказал Игорь Калачев. – Пришел новый директор Александр Ханцевич, сказал, что ему не интересен тир, перевел все на платную основу: мы стали платить аренду 12,5 тыс. в месяц. Раньше директор помогал, понимал, что клуб – это престижно. Мы гремели на всю Россию, а теперь мы стали никому не нужны".

Как рассказали Калачевы, тир был объектом спорта, а Ханцевич взял и вывел его из реестра – сказал, что он руководитель образовательного учреждения, тир муниципальный, стоит на территории школы и будет использоваться в целях учебного заведения – хоть как кладовка для лыж. В результате сборная Карелии осталась без тренировочной базы.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»