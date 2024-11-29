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«Как ты там на небе?» — проникновенные строчки посвятил боец СВО из Карелии умершему отцу

Новости. Общество
13:42, 01 Декабря 2024
фото: © Наталья Колокольникова / «Столица на Онего»

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Необыкновенно душевное, пронзительно-щемящее стихотворение, обращенное к умершему отцу появилось в сети.

Проникновенные стихи с необычным слогом опубликовал в сети паблик газеты «Беломорская трибуна».

Их текста становится понятно, что автор — боец спецоперации,  его переполняет тоска по ушедшему родителю.

Свои переживания мужчина выразил белым стихом.

Ну здравствуй, Папа!
Как ты там на небе?
Как там? Немного расскажи!
А я скучаю, Папа, сильно по тебе!

Тебе за воспитанье,
Что доброте и чести научил,
Мне, Пап, совета не хватает,
Я часто твой совет хочу!
Но знаю, что ответа не услышу,
И сам я путь намеченный пройду!

Папуль, тебя до смерти буду помнить,
Твой голос и черты лица!
Я знаю, что ты мне поможешь,
С небес подсказками ведя!

Да, Пап, увы, но я воюю,
И тут твои уроки пригодились,
Что быт, что в бой меня ведя!
Я знаю, Пап, что под присмотром,
Что путь укажешь в темноте ночи!
Люблю тебя, Папуль!

Твой сын

В источнике также опубликовали старое фото советского времени.

 

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