«Как ты там на небе?» — проникновенные строчки посвятил боец СВО из Карелии умершему отцу

Необыкновенно душевное, пронзительно-щемящее стихотворение, обращенное к умершему отцу появилось в сети.

Проникновенные стихи с необычным слогом опубликовал в сети паблик газеты «Беломорская трибуна».

Их текста становится понятно, что автор — боец спецоперации, его переполняет тоска по ушедшему родителю.

Свои переживания мужчина выразил белым стихом.

Ну здравствуй, Папа!

Как ты там на небе?

Как там? Немного расскажи!

А я скучаю, Папа, сильно по тебе!

Тебе за воспитанье,

Что доброте и чести научил,

Мне, Пап, совета не хватает,

Я часто твой совет хочу!

Но знаю, что ответа не услышу,

И сам я путь намеченный пройду!

Папуль, тебя до смерти буду помнить,

Твой голос и черты лица!

Я знаю, что ты мне поможешь,

С небес подсказками ведя!

Да, Пап, увы, но я воюю,

И тут твои уроки пригодились,

Что быт, что в бой меня ведя!

Я знаю, Пап, что под присмотром,

Что путь укажешь в темноте ночи!

Люблю тебя, Папуль!

Твой сын

В источнике также опубликовали старое фото советского времени.