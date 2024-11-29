«Как ты там на небе?» — проникновенные строчки посвятил боец СВО из Карелии умершему отцу

Необыкновенно душевное, пронзительно-щемящее стихотворение, обращенное к умершему отцу появилось в сети.
Проникновенные стихи с необычным слогом опубликовал в сети паблик газеты «Беломорская трибуна».
Их текста становится понятно, что автор — боец спецоперации, его переполняет тоска по ушедшему родителю.
Свои переживания мужчина выразил белым стихом.
Ну здравствуй, Папа!
Как ты там на небе?
Как там? Немного расскажи!
А я скучаю, Папа, сильно по тебе!
Тебе за воспитанье,
Что доброте и чести научил,
Мне, Пап, совета не хватает,
Я часто твой совет хочу!
Но знаю, что ответа не услышу,
И сам я путь намеченный пройду!
Папуль, тебя до смерти буду помнить,
Твой голос и черты лица!
Я знаю, что ты мне поможешь,
С небес подсказками ведя!
Да, Пап, увы, но я воюю,
И тут твои уроки пригодились,
Что быт, что в бой меня ведя!
Я знаю, Пап, что под присмотром,
Что путь укажешь в темноте ночи!
Люблю тебя, Папуль!
Твой сын
В источнике также опубликовали старое фото советского времени.
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