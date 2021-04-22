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Как учиться на своих ошибках

Новости. Экономика
06:00, 23 Апреля 2021
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Вспомните последнюю ошибку, которую вы сделали на работе.

Даже если это было незначительное нарушение, например, проливание кофе на документ за несколько секунд до того, как вы должны были его представить, вы, вероятно, испытаете приступ паники, а затем почувствуете неудобство, чтобы исправить ситуацию.

Никто не застрахован от ошибок — в конце концов, мы же люди. Но если мы просто извинимся и продолжим, как прежде, мы рискуем повторить те же ошибки.

Когда мы не учимся на своих ошибках, мы причиняем ненужный стресс себе и другим, и мы рискуем потерять доверие людей к нам. В этом интервью мы рассмотрим, как убедиться, что мы усвоили эти уроки, а затем используем полученные знания.

Нашим гостем будет Артём Гиневский — блогер, автор и ведущий марафона по достижению целей «Достигатор».

Как перестать повторять ошибки?

Артём Гиневский:

Вот некоторые шаги, которые помогут вам извлечь уроки из своих ошибок и применить полученные знания на практике. Сделать ошибку — это не то же самое, что потерпеть неудачу. Неудача — это результат неправильного действия, тогда как ошибка обычно — неправильное действие. Итак, когда вы делаете ошибку, вы можете извлечь из нее уроки и исправить ее, тогда как вы можете извлечь уроки только из ошибок.

Переосмыслить ошибку

От того, как вы относитесь к своим ошибкам, зависит то, как вы на них реагируете и что делать дальше. Скорее всего, вы будете смотреть на свою ошибку в чисто негативном свете, пока сохраняется первоначальный шок и дискомфорт по поводу нее. Но если вы можете переосмыслить свою ошибку как возможность учиться, вы мотивируете себя, чтобы стать более осведомленным и устойчивым.

Оцените свой прогресс

Возможно, вам придется попробовать несколько способов применить полученные знания на практике, прежде чем вы найдете тот, который успешно предотвратит повторение ошибок прошлого. Plan-Do-Check-Act цикл — отличный инструмент для поиска наиболее эффективных решений.

Отсюда следите за эффективностью выбранной вами тактики, анализируя количество и характер ошибок, которые делают — или нет! — все еще сделай. Просить кого-то привлечь вас к ответственности может помочь вам сохранить приверженность новому образу действий.

Человеку свойственно ошибаться, и нам не нужно наказывать себя за ошибки, которые мы делаем. Они могут быть прекрасными возможностями для обучения и развития как на личном, так и на организационном уровне. Нам просто нужно учиться у них и применять полученные знания на практике.

Когда вы или один из членов вашей команды совершаете ошибку, признайтесь в этом. Не играйте в «игру виноватых». В конечном итоге это пагубно, и вы потеряете потенциал для обучения. Измените свою ошибку как возможность учиться и развиваться. Просмотрите, что пошло не так, чтобы понять и извлечь уроки из своей ошибки. Определите навыки, знания, ресурсы или инструменты, которые не позволят вам повторить ошибку. Следите за своим прогрессом.

Спасибо большое за ваши советы. Напоминаю что с нами был Артём Гиневский — блогер, автор и ведущий марафона по достижению целей «Достигатор». Больше информации вы найдёте в блоге Артема по ссылке: https://instagram.com/ginevsky

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