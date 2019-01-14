Как увеличится МРОТ в Петрозаводске

Управление труда и занятости Карелии представило расчеты, как вырастет минимальная зарплата в Петрозаводске с учетом нового МРОТ.

Согласно федеральному законодательству, с 1 января 2019 МРОТ увеличился до 11280 рублей.

Сколько МРОТ составит для Петрозаводска, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".