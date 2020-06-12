Как в Петрозаводске пели гимн России (ВИДЕО)

Жители Карелии исполнили гимн в честь празднования Дня России.

Гимн был исполнен 12 июня, в пятницу. Клип был размещен в паблике "Республика Карелия".

"В 70 городах и поселках республики люди пели гимн нашей страны. По предварительным подсчетам к акции присоединились 600 дворов в разных уголках Карелии. В Петрозаводске гимн звучал из динамиков на улицах города и в живом исполнении - на Древлянке у торгового центра "Столица"", - сообщили авторы ролика.

Ранее сообщалось, что немногочисленные жители столицы Карелии поддержали всероссийскую акцию по исполнению гимна страны в День России у "Птицы счастья".