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Как в Петрозаводске пели гимн России (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:11, 13 Июня 2020
фото: Республика Карелия / ВК (скриншот видео)
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Жители Карелии исполнили гимн в честь празднования Дня России.

Гимн был исполнен 12 июня, в пятницу. Клип был размещен в паблике "Республика Карелия". 

"В 70 городах и поселках республики люди пели гимн нашей страны. По предварительным подсчетам к акции присоединились 600 дворов в разных уголках Карелии. В Петрозаводске гимн звучал из динамиков на улицах города и в живом исполнении - на Древлянке у торгового центра "Столица"", - сообщили авторы ролика.

Ранее сообщалось, что немногочисленные жители столицы Карелии поддержали всероссийскую акцию по исполнению гимна страны в День России у "Птицы счастья".

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