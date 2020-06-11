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В Петрозаводска исполнили гимн России (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:54, 12 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов/"Столица на Онего"
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Немногочисленные жители столицы Карелии поддержали всероссийскую акцию по исполнению гимна страны в День России у "Птицы счастья".

Одним из главных мероприятий празднования Дня России в стране сегодня стало исполнение Гимна РФ. Оно прошло в 12 часов в 12 минут. Жители Карелии могли спеть гимн одновременно со всей страной.

Так, в Петрозаводске на бульваре Победы у монумента "Птица счастья" были установлены колонки, откуда и звучал гимн. Но петь было практически некому. Горожан на бульваре собралось немного.

Ранее юные фигуристки поздравили жителей республики танцем.

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