Юные фигуристки поздравили жителей Петрозаводска с Днем России (ВИДЕО)

Воспитанницы петрозаводской спортивной школы № 6 исполнили танец.
В паблике Минисертсва спорта Карелии выложили видео с номером юных петрозаводских гимнасток. Воспитанницы спортивной школы исполнили танец на спортплощадке по песню "Россия, давай!"
Ранее росгвардейцы Карелии поздравили жителей республики, приняв участие в акции "Флаги России". А в преддверии государственного праздника администрация Петрозаводска присоединилась к патриотическому флешмобу. Российский триколор украсил здание, залы и кабинеты учреждения.
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