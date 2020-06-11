Росгвардейцы Карелии присоединились к всероссийской акции "Флаги России" (ФОТО)

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карелии с семьями поздравили земляков с Днем России.

Росгвардейцы приняли участие в ней активное участие в акции "Флаги России". С российским триколором в руках они вместе со своими семьями поздравили жителей республики с праздником и напомнили о его значимости для народного единства.

"Флаг России – один из официальных государственных символов Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. Он олицетворяет независимость, защиту, державность и единство. О многом говорят и сами цвета флага Российской Федерации. Белый символизирует благородство, чистоту помыслов и свободу. Синий – это неизменный цвет Богородицы, главной покровительницы россиян. Красный говорит о силе и мужестве российского народа", - напомнили в управлении Росгвардии Карелии.

Ранее Мирошник и Боднарчук пожелали петрозаводчанам бодрости духа в День России.