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Росгвардейцы Карелии присоединились к всероссийской акции "Флаги России" (ФОТО)

Новости. Общество
10:36, 12 Июня 2020
фото: управление Росгвардии Карелии
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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карелии с семьями поздравили земляков с Днем России.

Росгвардейцы приняли участие в ней активное участие в акции "Флаги России". С российским триколором в руках они вместе со своими семьями поздравили жителей республики с праздником и напомнили о его значимости для народного единства.

"Флаг России – один из официальных государственных символов Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. Он олицетворяет независимость, защиту, державность и единство. О многом говорят и сами цвета флага Российской Федерации. Белый символизирует благородство, чистоту помыслов и свободу. Синий – это неизменный цвет Богородицы, главной покровительницы россиян. Красный говорит о силе и мужестве российского народа", - напомнили в управлении Росгвардии Карелии.

Ранее Мирошник и Боднарчук пожелали петрозаводчанам бодрости духа в День России.

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Комментарии

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Zim
2020-06-12 11:53:49
А казаки где? Где попы? Где самобытность?
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