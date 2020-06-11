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Мирошник и Боднарчук пожелали петрозаводчанам бодрости духа в День России

Новости. Общество
09:49, 12 Июня 2020
фото: gov.karelia.ru
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили горожан с Днем России.

По словам руководителей города, День России, государственный праздник, стал символом укрепления российской государственности. Он олицетворяет силу и могущество родного Отечества, ответственность каждого за настоящее и будущее нашей страны, объединяет всех, кто любит свою Родину и с уважением относится к ее многовековой истории и традициям, считают глава Петрозаводска и председатель Петросовета.

"Многонациональный народ – самое главное богатство и достояние нашей страны, движущий механизм всех главных перемен к лучшему. Каждый гражданин России вносит свой вклад в развитие и укрепление государства своим трудом, знаниями, изобретениями, открытиями", - говорится в поздравлении.

Ирина Мирошник и Геннадий Боднарчук пожелали горожанам и их близким крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в любых начинаниях на благо России, Карелии и Петрозаводска.

Ранее жителей Карелии с Днем России поздравил руководитель региона Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Njkdez
2020-06-12 10:48:23
Мирошник, Бондарчук вашему дружку.. депутату матвееву желайте бодрости сухо.
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