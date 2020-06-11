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Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем России

Новости. Общество
08:16, 12 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает достижения к столетию республики вкладом региона в развитие страны.

"Друзья, сегодня мы отмечаем День России – страны, объединившей множество национальностей и религий. Ее неповторимый облик создает славная история, самобытная культура, уникальные достижения в самых разных областях", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

По мнению Парфенчикова, этот праздник напоминает о победах и подвигах наших соотечественников, которые вдохновляют нас на новые свершения, помогают сплотиться в трудную минуту. Сегодня мы столкнулись с новым вызовом – пандемией коронавируса. И все вместе мы смогли ему противостоять, добавил глава республики.

"В этом году наша республика отмечает столетие, мы подошли к этой дате с модернизированными предприятиями, новыми учебными заведениями, спортивными и социальными объектами. Это наш общий вклад в развитие страны", - считает Артур Парфенчиков, пожелав землякам крепкого здоровья, семейного тепла и мирного неба.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-06-12 09:16:26
И про «самобытность», и про по «подвиги», и про «сплотится в трудную минуту», и про «вдохновение на новые свершения», а от души? Может пора спичрайтера поменять?
Гость
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