Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем России

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает достижения к столетию республики вкладом региона в развитие страны.

"Друзья, сегодня мы отмечаем День России – страны, объединившей множество национальностей и религий. Ее неповторимый облик создает славная история, самобытная культура, уникальные достижения в самых разных областях", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

По мнению Парфенчикова, этот праздник напоминает о победах и подвигах наших соотечественников, которые вдохновляют нас на новые свершения, помогают сплотиться в трудную минуту. Сегодня мы столкнулись с новым вызовом – пандемией коронавируса. И все вместе мы смогли ему противостоять, добавил глава республики.

"В этом году наша республика отмечает столетие, мы подошли к этой дате с модернизированными предприятиями, новыми учебными заведениями, спортивными и социальными объектами. Это наш общий вклад в развитие страны", - считает Артур Парфенчиков, пожелав землякам крепкого здоровья, семейного тепла и мирного неба.