Как в Петрозаводске прошел "Марш памяти" жертв ДТП (ФОТО)

В столице Карелии состоялась необычная акция в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В Петрозаводске 15 ноября прошел "Марш памяти", приуроченный к этому дню. Так, школьники, студенты, педагоги, сотрудники Госавтоинспекции прошли колонной по центральным улицам города.

"В руках участников были фотографии с мест дорожно- транспортных происшествий, таблички с именами людей, чьи жизни унесли дорожные аварии. В Губернаторском парке собравшиеся зажгли свечи в память о погибших.Главный госавтоинспектор безопасности дорожного движения города Петрозаводска обратился к частникам, рассказал о причинах дорожных аварий, призвал к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", - рассказали в ГИБДД Петрозаводска.

По данным ведомства, акция заставила участников движения задуматься о масштабах аварийности на дорогах, о потенциальном риске, которому они подвергаются в случае невнимательности или сознательного нарушения требований ПДД.

С начала года на дорогах Карелии произошло 610 аварий, в которых 70 человек погибли, 791 человек получил травмы различной степени тяжести.

Фото "Марша памяти" смотрите здесь.