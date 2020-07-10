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Как вернуться из отпуска без долгов, рассказал эксперт

Новости. Общество
19:40, 10 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова рассказала о том, как вернуться после отдыха без новых долгов.

Чтобы вернуться из отпуска без новых долгов, необходимо отложить часть суммы отпускных на оплату ЖКХ, планировать поездку и затраты на нее заблаговременно, но прежде всего – нельзя отдыхать в кредит, рассказала "РИА Новости" эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова.
 
"Как бы ни хотелось отдохнуть, лучше не брать кредиты на отпуск. Это может поставить вас в сложную ситуацию по возвращении, когда придется занимать денег на повседневные нужды или выплату долга. Не стоит хранить все деньги в одном месте. Расплачиваться банковской картой на отдыхе удобно, но лучше иметь несколько карт, а также некоторую сумму в наличных деньгах. Тогда в случае потери или мошеннических действий вы не останетесь на курорте без средств", ≥ рассказала Феоктистова.
 
Также, по словам эксперта, необходимо запланировать спонтанные траты и объяснить детям, что "разбрасывание деньгами" может помешать купить что-то более важное. "На отдыхе, где много соблазнов, детям будет проще это усвоить, особенно если вы сами продемонстрируете грамотное финансовое поведение", – добавила она.
 
Более того, эксперт считает, что при получении отпускных необходимо отложить сумму на два месяца обязательных трат. Эти средства можно направлять на оплату ЖКХ, еду и другие обязательные платежи. 

Планирование бюджета поездки должно осуществляться заблаговременно, так как это даст возможность присмотреться к более выгодным предложениям касательно билетов, отелей и питания. 
 
"При поездке за границу оцените систему платежных карт. Выгодно с карты рассчитываться в валюте той страны, в которой вы находитесь, тогда не будет лишних конвертаций и снятия с вас комиссий. Оцените заранее, где можно снять деньги без комиссии. Многие европейские банкоматы дают такую возможность, а если обменивать деньги в туристических зонах, то вы не только заплатите больше комиссии, но и можете попасть на налоги. Эти простые правила позволят не только сэкономить во время поездки, но и оставить о ней благоприятные впечатления", – заключила Феоктистова.

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