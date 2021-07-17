Как вести себя в городе при задымлении улиц лесными пожарами, разъяснили в МЧС Карелии

В МЧС Карелии подготовили рекомендации для жителей населенных пунктов на случай задымления улиц из-за лесных пожаров.

После смога, окутавшего накануне столицу Карелии, такие рекомендации опубликовал у себя на странице Вконтакте помощник руководителя МЧС Сергей Шугаев.

«Рекомендуется соблюдать общие требования: избегать долгого пребывания на улице, особенно детям и беременным женщинам; окна квартиры держать закрытыми, особенно в утренние часы, поскольку утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе; открытые окна или форточки обязательно завесьте мокрой марлей или любым другим тонким полотном; сократите физическую активность», — написал Шугаев.

Могут потребоваться и особые меры безопасности.

«В период выраженной задымленности используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т. д.), которые следует увлажнять для усиления их действия. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ ежедневно проводите влажные уборки; необходимо всячески повышать влажность в квартире», — пояснил помощник главы МЧС.