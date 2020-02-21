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Как власти Карелии придумали День республики

Новости. Общество
13:23, 22 Февраля 2020
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До юбилейной даты осталось менее полугода, но многие даже в республиканском руководстве не догадываются, что она – ошибочна.

Дата 8 июня, выбранная властями Карелии в качестве Дня республики, ее главного праздника, не имеет никакого отношения к созданию Карельской трудовой коммуны, от которого в России принято вести отсчет "карельской государственности". В историю праздника и самой Карельской трудовой коммуны погрузились участники "Краеведческих чтений", которые прошли в Национальной библиотеке республики.

Выступившая на чтениях доцент Петрозаводского университета Елена Цумарова напомнила собравшимся, что День республики появился в календаре современной Карелии в 1999 году, в период руководства регионом Сергея Катанандова.

"В первые годы, когда распался Советский Союз, и во всей стране разразился экономический кризис, было не до основания каких-то праздников. Кроме того, в Карелии, как и в других автономных республиках и в России в целом, занимались конституционным строительством. Нужно было распределять полномочия, нужно было устраивать новую власть, нужно было разрабатывать новые символы. В процессе разработки новых символов возникли вопросы "Что такое Карелия?", "Какие символы будут у Карелии?", и "Что они будут символизировать?". Одним из проектов государственной символики было восстановление символики Ухтинской республики (самопровозглашенного карельского государства, попытавшегося в 1920 году отделиться от Советской России – прим. "Столицы на Онего"). Но тогда этот проект отклонили и выбрали, как написано в стенограммах комиссии, которая обсуждала государственную символику, нейтральные флаг и герб, чтобы не вызывать лишних вопросов у федерального центра", – рассказала политолог Елена Цумарова.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-02-22 16:01:39
Рождество тоже ошибочно, однако весь мир празднует. И даже волшебные проявления находят.
Os
2020-02-22 13:39:46
Ну медведь то у нас от Ухтинской республики. Зато флаг - от КФССР.
Гость
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