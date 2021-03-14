Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!

COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.

К тому же помимо новой коронавирусной инфекции, весной обычно приходит волна других сезонных респираторных заболеваний – простуд, гриппа и внебольничной пневмонии.

В "Костную клинику" обращаются люди, перенесшие COVID-19, у которых часто отмечается упадок сил, снижение иммунитета, ощущается хроническая нехватка кислорода. Вирусологи сообщают о снижении уровня лимфоцитов в крови.

Последствия внебольничной пневмонии для организма не менее тяжелые – заболевание приводит к поражению не только дыхательной системы, но и других органов и систем.

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