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Как выбрать автомобильную магнитолу

Новости. Общество
15:00, 27 Августа 2021
фото: © img0064.popscreencdn.com

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Музыка призвана скрасить длительное путешествие, а также помочь не заснуть за рулем.

Для того, чтобы наслаждаться любимыми мелодиями, потребуется автомагнитола. На что обратить внимание при выборе этого автомобильного атрибута?

Виды магнитол

Существуют дисковые и бездисковые магнитолы. Первые воспроизводят мелодии, записанные на диски. Вторые способны воспроизводить музыку с разных внешних устройств, включая флешки и смартфоны. Дополнительно они часто оснащаются экраном, для удобного пользования меню, а также просмотра видеофайлов. К тому же монитор может выступать в качестве навигационной системы, помогать при парковке, для чего необходимо дополнительно подключить камеру заднего вида.

На какие параметры обращать внимание, выбирая  магнитолу?

Размер. Предпочтение стоит отдать типоразмеру, отталкиваясь от параметров консоли авто. Если они отличаются от стандартных значений, придется использовать специальные рамки

Мощность. При выборе учитывается мощность каждого канала. Оптимальным вариантом для многих автолюбителей станет вариант магнитолы с параметрами 4 канала по 40-50 Вт. Мощностные параметры дорогостоящих моделей часто достигают 100 Вт. Если нужно больше мощности, рекомендуется присмотреться к дополнительному усилителю звука.

Дисплей. Если требуется не только базовый функционал, нет особого смысла платить за цветной дисплей. Достаточно остановиться на двухцветном. Когда магнитола призвана заменить другие периферийные устройства, необходимо присмотритесь к версиям с цветными дисплеями.

Функционал. Здесь все будет зависеть от существующих потребностей. Очень удобно, если техника имеет цифровой FM-тюнер, что не потребует траты времени на настройку радиоканалов. Наличие беспроводных интерфейсов позволит считывать музыку непосредственно со смартфона. Съемная панель предупредит соблазн кражи устройства злоумышленниками.

Дистанционное управление. Пульт ДУ позволит управлять магнитолой, даже находясь за приделами авто. Это очень удобно на природе, когда машина выступает в качестве основного источника музыки. Во время движения специальное управление магнитолой можно закрепить его на руле, что позволит не отвлекаться и быть в курсе дорожной ситуации.

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