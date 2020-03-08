Как выглядит "здоровое питание" в школах Карелии?

Бесплатное питание, на которое могут рассчитывать карельские школьники, сложно назвать сбалансированным.

С 1 сентября ученики начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Власти Карелии сегодня проводят инвентаризацию, выясняя, какие учреждения нуждаются в полном комплексе ремонтных работ и закупке нового оборудования для столовых в первую очередь. Но техническое оснащение пищеблоков, которое во многих школах оставляет желать лучшего, - это одна беда. При реализации закона о горячем питании, одобренном Советом Федерации 26 февраля, в образовательных учреждениях должны предоставлять сбалансированное питание. Но когда стоимость школьного завтрака для льготника в Карелии оценивается в 56 рублей, трудно себе представить, что детей в школах кормят полезными продуктами.

Подробности читайте далее.