890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, где будут находиться люди с подозрением на коронавирус в Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 09:00
Автоледи в канун 8 марта устроила ДТП в Петрозаводске 1
Сегодня 10:51
"Нас бомбили, машины уходили под лед, и люди умирали прямо на глазах"
Сегодня 11:40
Поправки в Конституцию будут препятствием для "разрушительных антисемейных установок стран Запада", считает политолог 2
Сегодня 13:07
Парфенчиков поздравил женщин Карелии строками Бальмонта 3
Сегодня 11:29

Как выглядит "здоровое питание" в школах Карелии?

Новости. Общество
17:09, 08 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Бесплатное питание, на которое могут рассчитывать карельские школьники, сложно назвать сбалансированным.

С 1 сентября ученики начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Власти Карелии сегодня проводят инвентаризацию, выясняя, какие учреждения нуждаются в полном комплексе ремонтных работ и закупке нового оборудования для столовых в первую очередь. Но техническое оснащение пищеблоков, которое во многих школах оставляет желать лучшего, - это одна беда. При реализации закона о горячем питании, одобренном Советом Федерации 26 февраля, в образовательных учреждениях должны предоставлять сбалансированное питание. Но когда стоимость школьного завтрака для льготника в Карелии оценивается в 56 рублей, трудно себе представить, что детей в школах кормят полезными продуктами.

Подробности читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 3
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»