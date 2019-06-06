Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:18, 06 Июня 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как выполняется в Петрозаводске указ президента о зарплатах учителей

Загрузка...

Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева не поверила, что средняя зарплата учителя в столице Карелии превысила 30 тысяч рублей, и попросила проверить официальную статистику.

Экс-директор петрозаводского Лицея №13 и депутат действующего созыва городского совета от КПРФ Галина Васильева заявила о своих сомнениях по поводу цифр в официальной статистике, характеризующих уровень зарплат педагогических работников.

Васильева попросил уточнить порядок соответствующих цифр у заместителя главы администрации Петрозаводска Елены Логиновой, выступавшей с докладом на заседании Петросовета пятого июня.

"Какая средняя заработная плата сейчас в образовании?", - спросила депутат.

"Я в целом могу сказать, что средняя заработная плата у нас в бюджетной сфере выросла на 18,3%. И средний показатель с учетом, разумеется, ситуации по младшему обслуживающему персоналу находится чуть ниже 30 тысяч. С учетом младшего обслуживающего персонала... По уровню педагогического персонала заработная плата перешла планку 30 тысяч", - ответила Елена Логинова.

"Выше тридцати, да?", - уточнила Галина Васильева.
Замглавы администрации уточнила цифры. Оказалось, что педагоги как в школах, так и в детсадах в среднем получают свыше 30 тыс. рублей в месяц, согласно статистике.

"31463 рубля - школа. 31093 рублей - детские сады. Педагоги. С учетом младшего обслуживающего персонала - чуть ниже 30 тысяч. Потому что там заработная плата - 18419 рублей", - сказала Елена Логинова.

Депутат Васильева указала на то, что данные статистики расходятся с предлагаемыми суммами зарплат по вакансиям, которые опубликованы самими же органами власти. В реальности предложения для соискателей-педагогов значительно скромнее.

Каковы реальные зарплаты педагогов в Карелии, читайте в статье Александра Гнетнева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
Сегодня 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 4
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»