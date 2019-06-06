Как выполняется в Петрозаводске указ президента о зарплатах учителей

Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева не поверила, что средняя зарплата учителя в столице Карелии превысила 30 тысяч рублей, и попросила проверить официальную статистику.

Экс-директор петрозаводского Лицея №13 и депутат действующего созыва городского совета от КПРФ Галина Васильева заявила о своих сомнениях по поводу цифр в официальной статистике, характеризующих уровень зарплат педагогических работников.

Васильева попросил уточнить порядок соответствующих цифр у заместителя главы администрации Петрозаводска Елены Логиновой, выступавшей с докладом на заседании Петросовета пятого июня.

"Какая средняя заработная плата сейчас в образовании?", - спросила депутат.

"Я в целом могу сказать, что средняя заработная плата у нас в бюджетной сфере выросла на 18,3%. И средний показатель с учетом, разумеется, ситуации по младшему обслуживающему персоналу находится чуть ниже 30 тысяч. С учетом младшего обслуживающего персонала... По уровню педагогического персонала заработная плата перешла планку 30 тысяч", - ответила Елена Логинова.

"Выше тридцати, да?", - уточнила Галина Васильева.

Замглавы администрации уточнила цифры. Оказалось, что педагоги как в школах, так и в детсадах в среднем получают свыше 30 тыс. рублей в месяц, согласно статистике.

"31463 рубля - школа. 31093 рублей - детские сады. Педагоги. С учетом младшего обслуживающего персонала - чуть ниже 30 тысяч. Потому что там заработная плата - 18419 рублей", - сказала Елена Логинова.

Депутат Васильева указала на то, что данные статистики расходятся с предлагаемыми суммами зарплат по вакансиям, которые опубликованы самими же органами власти. В реальности предложения для соискателей-педагогов значительно скромнее.

Каковы реальные зарплаты педагогов в Карелии, читайте в статье Александра Гнетнева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".