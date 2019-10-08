Как выросли зарплаты на вакантных рабочих местах в Карелии за последний год

Средний размер зарплаты, на который могли рассчитывать претенденты на вакансии в Карелии, в сентябре составил 34 тыс. рублей – это на 13,3% больше, чем год назад.

Такая сумма указана в объявлениях о вакансиях, которые работодатели разместили на сайте рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада.

В сентябре прошлого года они предлагали зарплату, в среднем, на 4 тыс. рублей меньше. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".