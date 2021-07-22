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Как закон о самозанятости в Карелии помогает творческим людям зарабатывать на жизнь

Новости. Общество
12:28, 22 Июля 2021
фото: из архива Аллы Зачесовой

Статус самозанятого оказался настоящей палочкой-выручалочкой для многих творческих людей, считает известный в Карелии мастер по керамике Алла Зачесова.

Закон о самозанятости, который начал применяться в Карелии в прошлом году, поначалу вызвал немало споров. Критики говорили, что единственная его цель — обложить новым налогом тех, кто зарабатывает, но, по сути, не занимается бизнесом — мастеров по ремонту бытовой техники, нянь, репетиторов, ремесленников и представителей множества других профессий.

Однако теперь они говорят, что стали чувствовать себя более защищенными и получать реальную помощь государства. Особенно, это отразилось на тех, кто принадлежит к далеким от бизнеса творческим профессиям.

Как свободному художнику живется и работается в статусе самозанятого, в интервью «Вестям Карелии» рассказала известный мастер по керамике Алла Зачесова.

«Когда появилась возможность стать самозанятой, это избавило от многих ненужных забот, которые отвлекали от творчества. Например, когда наступает туристический сезон, некоторые сувенирные магазины некорректно себя ведут, долго не платят за проданные работы. А теперь, когда я говорю, что я самозанятая и мне надо, чтобы все было официально, люди уже по-другому относятся. Это, естественно, отражается на оплате и всем остальном. Я стала более защищенной и почувствовала это на своем кошельке», — рассказала художница.

Полный текст интервью читайте здесь.

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