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Как защитить свой деревянный дом или дачу от огня

Новости. Экономика
16:00, 29 Июля 2021
фото: © ЦСК

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В гипермаркетах «ЦСК» в Петрозаводске, на улице Попова,7 можно приобрести огнезащитные пропитки и краски для дерева.

В это невероятно жаркое лето многих жителей Карелии небезосновательно волнует вопрос, как уберечь от пожара свой деревянный дом или дачу. Существуют ли материалы, которые не позволят постройкам вспыхнуть как спичка вслед за окружающим его лесом?

Оказывается, существуют. Об огнезащитных пропитках и красках, предназначенных для дерева, давно знают профессионалы строительной отрасли и используют их в промышленном строительстве. Сегодня огне-био-защитные краски и пропитки уже можно купить не только в промышленных масштабах, но и для небольшого загородного домика.

В гипермаркете «ЦСК» на Попова, 7, специалисты Центра красок, представили широкий выбор огнезащитных материалов для дома и дачи.

Главный принцип работы огнезащитной пропитки заключается в том, что при нанесении пропитка превращает древесину в трудновоспламеняемый материал. Пропитка бывает, как прозрачной, так и с цветовым маркером нанесения. Пропитанные деревянные поверхности после высыхания можно красить обычной краской. Обычная краска может загореться, но дерево под ней будет сопротивляться огню, благодаря чему можно выиграть драгоценное время. Пропитка при условии сохранения будет защищать ваш дом до 15 лет.

Огнезащитные краски до недавнего времени использовались только в промышленном строительстве, сейчас же они продаются в упаковках от 3 кг. В Центре красок на Попова, 7 эксклюзивно представлена огнезащитная краска ТМ Огнеза, принцип действия которой основан на специальном составе. Когда пламя начинает охватывать покрашенный такой краской фасад, краска начинает вспучиваться, коксоваться и создает защитный слой, не позволяющий загореться дереву. Защита продержится 40-45 минут — этого времени хватит, чтобы потушить разгорающийся пожар. Остатки краски потом можно счистить и нанести новую, а деревянное строение совершенно не пострадает.

Огнезащитные пропитки и краски бывают как для наружного применения, так и для интерьерных работ. Кроме непосредственной защиты от возгорания эти материалы будут препятствовать возникновению токсичного дыма. Сами огнезащитные краски и пропитки также не токсичны и безопасны для людей и животных.

Все материалы изготовлены с соблюдением ГОСТов и требований надзорных органов.

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