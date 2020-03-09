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Как жители поселка в Карелии добились отказа властей от мусоросортировки

Новости. Общество
13:43, 09 Марта 2020
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Власти Карелии после протестов жителей поселка Пиндуши вынуждены искать для мусоросортировочной линии новые площадки.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии объявило об отказе от размещения в поселке Пиндуши Медвежьегорского района мусоросортировочной линии, против которой выступили местные жители.

Как сообщили в министерстве, республиканские власти предложат новые площадки компании "Эко парк", которая планировала открыть мусоросортировку в Пиндушах. В качестве вариантов размещения этой линии в карельском Минприроды рассматривают Прионежский и Медвежьегорский районы.

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