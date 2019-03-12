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Новости. Общество
23:30, 12 Марта 2019
фото: Pixabay

Какие болезни лечит секс

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Регулярный секс годится не только для воспроизведения рода, но и для лечения болезней, заявляют ученые.

Регулярный секс годится для лечения головных болей, бессонниц и простуд.

Хорошее самочувствие обеспечивает и отличное моральное состояние, позитивный настрой, пишет ToDay News Ufa.

Сексуальная жизнь повышает в организме уровень иммуноглобулина. У тех, кто по тем или иным причинам вынужден придерживаться воздержания, он ниже на 30%. У людей, регулярно занимающихся сексом, облегчаются симптомы мигрени.

Общее физическое состояние гораздо лучше, тонус организма повышен, кровообращение лучше. Также они более расслаблены и имеют повышенную самооценку, благодаря эндорфинам, выделяющимся во время близости. А благодаря регулярной тренировке сердечной мышцы снижен риск инсульта и инфаркта. 

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