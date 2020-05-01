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Какие дороги ремонтируют в Петрозаводске – смотрим список

Новости. Общество
09:23, 02 Мая 2020
фото: официальный сайт администрации Петрозаводска
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В Петрозаводске в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведется ремонт улиц и тротуаров.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в разных районах города ведутся работы по укладке асфальта, восстановлению основания тротуаров и замене бортового камня.

Подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" завершила фрезерование дорожного покрытия на Вытегорском шоссе. На Гвардейской улице продолжается асфальтирование магистрали. Тротуары ремонтируют на двух объектах: на Муезерской улице восстанавливают щебёночное основание, на набережной Варкауса идёт замена бортового камня.

Напомним, что всего в рамках национального проекта в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно.

Среди объектов, которые приведут в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации города. http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/gov/ad..

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