Какие города и районы Карелии стали лидерами по росту инвестиций в экономику

Инвестиции в экономику Карелии в 2020 году выросли на 9%, но в ряде отраслей и районов республики капиталовложения увеличились в несколько раз по сравнению с 2019 годом.

Это следует из отчета Карелиястата "Основные итоги инвестиционной деятельности в Республике Карелия за 2020 год".

В Калевальском район этот показатель увеличился в 3 раза, в Олонецком и Пряжинском - в 2,4 раза, в Медвежьегорском - в 2,3 раза, в Суоярвском - в 2,1 раза, в Прионежском - в 1,7 раза, в Костомукшском городском округе - в 1,5 раза.

Кроме того, на 31,8% выросли инвестиции в Петрозаводске, на 19,7% - в Беломорском районе, на 0,6% - в Питкярантском, на 0,2% - в Кондопожском.

Также в отчете Карелиястата перечислены отрасли экономики ставшие лидерами по темпам роста инвестиций в основной капитал.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".