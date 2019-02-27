Какие машины покупали карельские чиновники во время правления Худилайнена

Автопарк министерств, ведомств и госучреждений Карелии насчитывает не менее 50 автомобилей различных брендов: почти каждый пятый из них был приобретен в тот период, когда главой республики был Александр Худилайнен.

Это следует из документации, подготовленной Центром организации закупок РК для проведения ремонта и обслуживания автопарка.

В техническом задании к проекту госконтракта перечислены автомобили Toyota, Nissan, Ford, Volvo, Volkswagen, Mitsubishi Pajero, Skoda, Jeep Grand Cherokee, Hyundai, Ssang Yong Actyon, Great Wall, Audi, ГАЗ, ВАЗ, Chevrolet Rezzo, Mercedes-Benz.

На обслуживание и ремонт всей этой техники из бюджета Карелии в 2019 году планируется потратить 1,8 млн рублей, согласно начальной цене контракта.

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