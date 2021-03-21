Какие обязательные доплаты к пенсиям предусмотрены в 2021 году

В 2021 году доплаты к пенсиям и пособиям обязательно будут, но выплат сверх положенного, как в 2020 году, ожидать не стоит.

Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.

С 1 апреля произойдет индексации социальных пенсий на 3,4%. Она затронет около 3,9 млн граждан. По данным правительства, для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей. В результате средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 рубля.

О других доплатах к пенсии читайте в интернет-газете "Вести Карелии".