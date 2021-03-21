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Какие обязательные доплаты к пенсиям предусмотрены в 2021 году

Новости. Общество
14:59, 22 Марта 2021
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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В 2021 году доплаты к пенсиям и пособиям обязательно будут, но выплат сверх положенного, как в 2020 году, ожидать не стоит.

Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.

С 1 апреля произойдет индексации социальных пенсий на 3,4%. Она затронет около 3,9 млн граждан. По данным правительства, для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей. В результате средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 рубля.

О других доплатах к пенсии читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-22 17:03:53
Почему гарант не исполняет пеньковую конституцию? Когда уже проиндексируют пенсии работающим пенсионерам? Выборы уже скоро, надо же и баллы как-то набирать, однако.
кир
2021-03-22 16:24:11
Не голодают. Денег наличных нет, хожу только в сетевой магазин и всё вижу своими глазами. Так хорошо никогда не питались в советской стране. Надолго ли? Кот не знает. А ему то что? Поест и спать. :)
театральный критик
2021-03-22 15:36:31
Вполне достаточно. В сетевых магазинах пенсы телегами еду скупают.
бюджет
2021-03-22 15:09:38
А куда пошли налоги от работающих пенсионеров? 22% это ж ярдами рублей пахнет.
Гость
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