Какие ситуации у банкомата могут плохо кончиться: эксперты дали советы, чего нельзя делать

Невнимательность или неправильное поведение при использовании банкомата может привести к потере денег.

"Рамблер" выяснил, чего нельзя делать.

Не стоит давить на сенсорный экран - он достаточно хрупкий и может треснуть. В таком случае автоматически сработает сигнализация и в отделение приедет охрана. Если банкомат завис, необходимо вызвать сотрудника банка. Так как фактически в устройстве находится компьютер, который необходимо будет перезапустить.

Следует всегда забирайть чек из банкомата. Если произойдет сбой, придется предоставить доказательство совершения операции.

Также эксперты советуют не использовать терминалы в людных местах - там они хуже охраняются. Безопаснее всего пользоваться терминалами внутри банка, где за процессом приглядывают сотрудники. В таких местах можно обратиться за помощью или вызвать охрану в случае чрезвычайной ситуации.



Если кто-то оставил в банкомате свою карту, лучше не трогать ее руками. Велика вероятность, что в отделении внезапно может появится аферист и обвинит в краже денег с его счета.