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Какие ситуации у банкомата могут плохо кончиться: эксперты дали советы, чего нельзя делать

Новости. Общество
19:40, 13 Февраля 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Невнимательность или неправильное поведение при использовании банкомата может привести к потере денег.

"Рамблер" выяснил, чего нельзя делать. 

Не стоит давить на сенсорный экран - он достаточно хрупкий и может треснуть. В таком случае автоматически сработает сигнализация и в отделение приедет охрана. Если банкомат завис, необходимо вызвать сотрудника банка. Так как фактически в устройстве находится компьютер, который необходимо будет перезапустить. 

Следует всегда забирайть чек из банкомата. Если произойдет сбой, придется предоставить доказательство совершения операции.

Также эксперты советуют не использовать терминалы в людных местах - там они хуже охраняются. Безопаснее всего пользоваться терминалами внутри банка, где за процессом приглядывают сотрудники. В таких местах можно обратиться за помощью или вызвать охрану в случае чрезвычайной ситуации.

Если кто-то оставил в банкомате свою карту, лучше не трогать ее руками. Велика вероятность, что в отделении внезапно может появится аферист и обвинит в краже денег с его счета. 

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Комментарии

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кир
2021-02-13 20:33:13
Слабо совсем не пользоваться банкоматом? Слабо. А мы с котом уже лет пять не пользуемся. :)
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