"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 25 февраля.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье 25 февраля.

В 10.00 в Развлекательном центре "Горка" состоится детская олимпиада "Маленький чемпион" в рамках Лыжного фестиваля KareliaSkiFest 2018.

В 11.00 в Развлекательном центре "Горка" пройдет детский забег KareliaSkiFest.

В 16.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги Юсси Яскеляйнен "Раннее творчество".

В 18.30 в Национальной библиотеке Карелии пройдет концерт любительского хора Карельской государственной филармонии с программой «Что такое хор?». На концерте прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни и песни военных лет.