Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
08:30, 25 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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Сегодня День работника культуры

08.00 - в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдет тестирование норм ГТО по легкой атлетике.

9.40 – в инновационно-технологическом парке ПетрГУ (ауд. 203, 205) состоится чемпионат по игре го.

10.00–18.00 - в Национальном музее РК пройдет семейный музейный праздник "Все в музей": интерактивные экскурсии, мастер-классы, занятия и концерты для жителей и гостей города.

14.00 - на лыжной трассе "Фонтаны" пройдет Чемпионат и Первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию (лыжная гонка – общий старт). Закрытие лыжного фестиваля "Зимние фонтаны".

14.30 - во дворце творчества детей и юношества на ул. Красной, 8 состоится гала-концерт межрегионального фестиваля-конкурса хореографического искусства "Энергия Севера".

15.00 - в арт-зала "КДЦ Древлянка" на Березовой аллее, 31 покажут музыкальный спектакль хора русской песни "Питарицы" "Усть-Колодские смотрины".

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