"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 31 июля.

С 8.50 до 10.50 - будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км автодороги "Кола".

10.15 - в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере.

14.00 - глава Карелии Артур Парфенчиков в Москве примет участие в заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия

С 11.00 до 13.00 в отделении пенсионного фонда по Карелии будет работать "горячая линия" по вопросам формирования и выплаты средств пенсионных накоплений. Звонить по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.