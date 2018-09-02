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Новости. Общество
08:30, 02 Сентября 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 2 сентября.

7.30. Пойма реки Лососинка (район пересечения ул. Луначарского и набережной Гюллинга, акватория городского пруда). Соревнования по рыбной ловле в рамках Международного рыбного фестиваля "Калакунда".

13.15. «Онежский аквариум» - семейная интерактивная развлекательная программа в рамках Международного рыбного фестиваля "Калакунда".

14.00. Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, 14). Торжественное подведение итогов Летних чтений "Путешествие с книгой": награждение лучших читателей, победителей конкурса «Поэтический гербарий», встреча с членом Российского союза российских писателей Андреем Раффом (Санкт-Петербург).

Традиционный рейс "Сбормобиля". Экологическая акция, в рамках которой можно сдать ценный мусор в переработку и тем самым помочь бездомным животным. Правила и расписание- здесь

Персональная выставка Кристины Смородовой "Знакомыми улочками". Открытие 2 сентября в 16.00.
Адрес: Петрозаводск, ул. Калинина 1, стр.1 "Музей промышленной истории". 

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