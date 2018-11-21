Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:55, 21 Ноября 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 21 ноября.

21 ноября – День работника налоговых органов РФ.

21-23 ноября – в Москве представители РК примут участие в IV Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

Рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Москву.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг "Об оказании помощи отдельным категориям граждан в форме компенсации расходов на приобретение и установку комплектов спутникового приемного оборудования". В брифинге примут участие министр социальной защиты РК О. Соколова, заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК В. Спиридонов, директор филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелия" В. Большаков.

14.00 – в отеле "Piter Inn" на пл. Гагарина, 1 состоится международный семинар в рамках проекта "Вкусные аспекты провинции".

14.30 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдет чемпионат студенческого спортивного союза по легкой атлетике (спринт).

15.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание комиссии по культурно- историческому наследию.

15.00 – в Национальной библиотеке РК состоится презентация книги Н. Лайдинен "Многоголосие".

15.30 – в ресторане "Белый кролик" на ул. М. Горького, 25 пройдет открытый кулинарный мастер-класс по приготовлению калиток в рамках фестиваля национальных культур "Мы вместе".

16.00 – состоится начальная военная подготовка для юнармейцев. Организатор – молодежный центр "Смена".

16.00 – в администрации Петрозаводска пройдут публичные слушания по проекту решения ПГС "О бюджете ПГО на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

19.00 – в Карельской государственной филармонии состоятся гастроли Вологодского народного губернаторского оркестра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"

Аналитика

20.11.2018 16:27
Обществоведение
"Уполномоченный может делать обращения" 2
Детский омбудсмен Карелии против оптимизации, но избегает публично излагать свою позицию.
Национальные проекты вместо ФЦП 6
19.11.2018 14:05
"Для меня это личная трагедия" 1
19.11.2018 10:09
Фонды сомнительной эффективности
16.11.2018 14:47
Дефицит сырья обострил аппетит лесного бизнеса 6
16.11.2018 14:04
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 8
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - БЕЛОГОРЬЕ
19.11.2018 17:36
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»