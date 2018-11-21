"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 21 ноября.

21 ноября – День работника налоговых органов РФ.

21-23 ноября – в Москве представители РК примут участие в IV Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

Рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Москву.

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг "Об оказании помощи отдельным категориям граждан в форме компенсации расходов на приобретение и установку комплектов спутникового приемного оборудования". В брифинге примут участие министр социальной защиты РК О. Соколова, заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК В. Спиридонов, директор филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелия" В. Большаков.

14.00 – в отеле "Piter Inn" на пл. Гагарина, 1 состоится международный семинар в рамках проекта "Вкусные аспекты провинции".

14.30 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдет чемпионат студенческого спортивного союза по легкой атлетике (спринт).

15.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание комиссии по культурно- историческому наследию.

15.00 – в Национальной библиотеке РК состоится презентация книги Н. Лайдинен "Многоголосие".

15.30 – в ресторане "Белый кролик" на ул. М. Горького, 25 пройдет открытый кулинарный мастер-класс по приготовлению калиток в рамках фестиваля национальных культур "Мы вместе".

16.00 – состоится начальная военная подготовка для юнармейцев. Организатор – молодежный центр "Смена".

16.00 – в администрации Петрозаводска пройдут публичные слушания по проекту решения ПГС "О бюджете ПГО на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

19.00 – в Карельской государственной филармонии состоятся гастроли Вологодского народного губернаторского оркестра.