"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 28 ноября.

26 ноября-2 декабря – Неделя приёма граждан.

9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет первенство и чемпионат по художественной гимнастике.

9.30 – в детсаде №71 на ул. Питкярантской, 20 состоится детско-родительская конференция "Семейные рецепты здоровья".

9.30 – в детсаде №91 на ул. Балтийской, 11а пройдет детско-родительская конференция проектов по теме "Мой край – Карелия".

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 состоится брифинг: "Об итогах IV Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс", о новых мерах поддержки трудоустройства инвалидов в Карелии". В брифинге принимают участие начальник Управления труда и занятости РК Е.Е. Фролова, победители чемпионата "Абилимпикс" от Карелии.

14.30 – в мэрии Петрозаводска пройдет обучающий семинар для сотрудников администрации и депутатов Петросовета "Взаимодействие государства и некоммерческого сектора" АНО "Центр поддержки некоммерческих организаций "Опора" (Санкт-Петербург).

18.00 – в Доме профсоюзов на ул. Дзержинского, 3 состоится концерт и награждение победителей городского конкурса детского рисунка "Мамина улыбка".

19.00 – в Национальном театре РК состоится премьера спектакля на карельском языке "Шалости жизни".