"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 18 января.

План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.

Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".

В шахматном клубе МУ "СШОР №2" на ул. Энгельса, 23 пройдет II (муниципальный) этап Всероссийских соревнований "Чудо – шашки".

11.00 – в правительстве РК на пр. Ленина, 19 пройдет заседание рабочей группы под председательством Артура Парфенчикова по подготовке к празднованию Дня Республики Карелия в Медвежьегорском районе.

18.00 – в центре культуры "Премьер" на ул. Правды, 38В состоится показ документального фильма "Великий Северный Путь".

18.00 – в Международном молодежном центре Петрозаводска на ул. Балтийской, 73 пройдет мастер-класс по святочным гаданиям "Иностранцам о России: Christmas fortune-telling in Russia".

23.00-03.00 – на набережной Онежского озера у памятника Петру I состоятся крещенские купания.