"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 2 февраля.

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

12.00 – в Доме бокса им. Л. Левина на ул. Шотмана, 38а пройдет торжественное закрытие чемпионата и первенства СЗФО РФ по боксу.

15.45 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена 31Б состоится открытый Кубок Карелии по легкой атлетике.

20.15 – СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 годов.